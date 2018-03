Mons voit le retour des vélos partagés ShareABike pour un nouveau test durant le printemps

Nouvelle phase de test à Mons pour le système de vélos partagés ShareABike, un système qui permet aux utilisateurs l’utilisation d’un vélo stationné dans un périmètre déterminé. Le candidat utilisateur a accès à cette bicyclette via son smartphone. Le principe est simple: une application indique d’abord à l’utilisateur la localisation du vélo disponible le plus proche. Cette même application lui permet ensuite d’enfourcher le deux-roues via un simple "clic" sur son téléphone, un "clic" qui déverrouille le cadenas électronique qui protège le vélo.

Un partenariat

Le système de vélos partagés ShareABike a été imaginé par les universités de Mons et de Namur, en partenariat avec la Ville de Mons, Pro Velo et le Groupe TEC. Suite à un premier essai concluant en juin 2017, un nouveau test a débuté ce mercredi 21 mars 2018 avec une utilisation gratuite de ces vélos partagés. Depuis l’année passée une nouvelle application a été développée sur le système en collaboration avec le Microsoft Innovation Center,la S.P.R.L. Sparkle et quatre étudiants stagiaires en informatique.

Au total, ce sont une trentaine de vélos qui sont disponibles pour ce projet. Ils sont utilisables dans l’intra-muros mais également dans les zones des Grands-Prés et du Grand-Large, sur le campus de la plaine de Nimy de l’UMons ainsi que sur celui de la chaussée de Binche de l’UCL-Mons. Si ce deuxième test est concluant, le système pourra être mis en place de manière définitive.

Les conditions

Seules conditions pour participer : d’abord avoir atteint l’âge de seize ans, disposer ensuite d’un smartphone avec une connexion 3G ou 4G. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site www.shareabike.be !