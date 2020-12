Mons va bénéficier d'une expertise pour une meilleure gestion des poubelles publiques

Suite à un appel à projets lancé en septembre 2020 par BeWapp (*), 79 communes wallonnes, dont Mons, vont bénéficier de l’accompagnement d’un consultant externe afin d’optimiser leur parc de poubelles dans l’espace public.

Les poubelles ne sont pas des dépotoirs

Dans la cité du Doudou, malgré la présence de nombreuses poubelles dans les rues, des problèmes sont régulièrement constatés : certaines débordent alors qu’elles sont vidées quotidiennement, d’autres se transforment en dépotoir pour les ordures ménagères du quartier.

La ville indique qu’une partie de la solution réside dans la prise en considération de plusieurs facteurs avant d’installer une poubelle. La taille de celle-ci, sa localisation et son type d’ouverture sont, selon la ville, autant de facteurs à prendre en compte.

Pour Charlotte de Jaer (Ecolo), Echevine en charge de la Propreté à Mons, "réaliser une analyse supplémentaire et un diagnostic précis de l’ensemble du parc de poubelles publiques ne peut être que bénéfique. Placer les bonnes poubelles aux bons endroits permet de réduite de 50% les déchets sauvages".

Poser u n diagnostic

Grâce à l’appel à projets lancé par Bewapp, la ville précise qu’un consultant externe aura pour mission, pendant six mois, d’encadrer et soutenir les services Propreté dans la réalisation d’un diagnostic des poubelles publiques présentes sur le territoire, à savoir plus d’un millier sur toute l’entité montoise.

"Plusieurs facteurs seront analysés", indique la ville dans son communiqué, "leur localisation, le volume, la fréquence de vidange et l’environnement dans lequel les poubelles sont placées. Les résultats des analyses permettront une identification claire des poubelles publiques dysfonctionnelles ou mal utilisées".

Cette analyse réalisée, "les services de Proximité pourront alors ajuster et corriger leur travail et les aménagements existants (tournées de vidange plus ou moins fréquentes, ajout ou enlèvement de poubelles, changements de modèles ou de gabarits…)", conclut le communiqué.

(*) Asbl fruit du partenariat entre la Wallonie et les entreprises qui mettent les produits emballés sur le marché belge afin de réduire les déchets sauvages et dépôts clandestins dans l’espace public.