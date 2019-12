Mons : une portion d'autoroute rouverte à la circulation, des bouchons en moins !

A la boulangerie, on croise les doigts! - © C Legrand

Depuis la vitrine de sa boulangerie, Nathanaëlle observe les voitures qui traversent le village de Nimy. "Ah ça… On voit la différence ! Vraiment ! Auparavant, vous passiez, à n’importe quelle heure, il y avait des bouchons ! Et aujourd’hui, un mercredi midi, ça roule !" Nathanaëlle habite à deux pas de la boulangerie, elle vient à pied, mais il lui est déjà arrivé de mettre 50 minutes pour faire le trajet Jurbise-Place de Nimy. "Infernal ! Et on voyait aussi que les clients qui subissaient ces embouteillages étaient beaucoup plus énervés…" Des clients à cran, et moins nombreux aussi. Pas vraiment envie de s’arrêter pour acheter un pain, alors qu’on est déjà pare-chocs contre pare-chocs, dans une longue file de voitures. "Les gens préfèrent tout acheter au même endroit, dans une grande surface !" Son voisin, Olivier, tient un lavoir et un salon de coiffure. "Le salon, c’est sur rendez-vous, donc ça va. On n’a pas trop perdu. Mais le lavoir… C’est la cata ! Vous venez au lavoir un peu dans l’urgence, quand votre machine vous a lâché. Les gens ne venaient plus ici, car ils savaient qu’ils allaient se retrouver dans des embouteillages". Olivier a perdu 15 à 20% de sa clientèle. D’autres commerçants évoquent des diminutions plus importantes, de l’ordre de 40%.