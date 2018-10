Mons: Une plaque en hommage à l'indépendance du Congo

A Mons, une plaque rend désormais hommage à l'indépendance du Congo. Elle a été placée, très symboliquement sous une autre plaque, beaucoup plus ancienne celle-là, rendant hommage aux colons belges et aux missions d'exploration. Ces deux plaques se trouvent dans le porche de l'Hôtel de Ville, sur la Grand-Place.

La plaque inaugurée ce 20 octobre - © RTBF

Voici ce que dit le nouveau texte:"A la mémoire de celles et ceux qui se sont battus pour l'indépendance du Congo et en particulier de Patrice Emery Lumumba, 1er ministre du Congo indépendant, assassiné le 17 janvier 1961, avec ses compagnons Maurice Mpolo et Joseph Okito à cause de leurs convictions".

Des représentants de la communauté congolaise de Belgique ont assisté à cette inauguration ce dimanche 20 octobre, en présence des autorités de la Ville.