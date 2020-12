Mons : une personne relogée après un incendie impasse Tirtey

Une maison a été la proie des flammes ce lundi matin, à la sortie de Mons en direction de Ghlin, à quelques pas du Forem. C'est une habitation privée qui a été ravagée par le feu, lequel a manifestement pris à l'étage de l'habitation. Les pompiers ont été appelés vers 10h.

Un homme seul occupait les lieux, il recevait de la visite au moment de l'incendie mais tout le monde avait déjà pu quitter l'habitation quand les secours sont arrivés. Une dizaine d'hommes ont été mobilisés pour venir à bout du feu. Les flammes ont complètement dévoré l'étage de cette villa quatre façades située impasse Tirtey.

A l'arrière, les passants pouvaient observer que la totalité de la toiture était en feu, et, même si le rez-de-chaussée n'a pas été, à proprement parler, touché par l'incendie, les fumées et l'eau ont rendu les lieux inhabitables et le bâtiment instable, et l'occupant a dû être relogé. L'origine de l'incendie n'est pas connue, mais elle semble à priori accidentelle.