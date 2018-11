Mons: une nouvelle phase de restauration de la Collégiale Sainte-Waudru avec un subside wallon

Le Gouvernement wallon a approuvé, sur proposition du Ministre wallon du Patrimoine René Collin, l'octroi d'une subvention à la Ville de Mons pour des travaux de restauration et de réfection à la Collégiale Sainte-Waudru.

La Collégiale Sainte-Waudru de Mons a déjà fait l'objet de plusieurs restaurations dans le cadre desquelles des gargouilles ont, notamment, été installées tout autour des chapelles rayonnantes du chœur. Ces sculptures en pierre présentent aujourd'hui de nombreuses pathologies qui entraînent des problèmes de stabilité. Des infiltrations d'eau ont, par ailleurs, été constatées au niveau des corniches de la Collégiale.

Le subside wallon permettra d'assurer des travaux de restauration de ces corniches, de réfection des chenaux en plomb et des toitures annexes inférieures, d'installation d'une colonne sèche ainsi que de restauration et la sécurisation des pierres de corniches et des gargouilles.

Le montant de la subvention octroyée à la Ville de Mons par la Wallonie dans le cadre des travaux est de 1.610.854,64 euros.La Collégiale Sainte-Waudru a été construite entre 1450 et 1691 à la demande des Chanoinesses de Mons. L'imposant édifice de style gothique brabançon se caractérise notamment par un escalier monumental, une triple nef de sept travées et un mobilier riche et diversifié.