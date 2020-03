Mons: une journée d'incertitudes dans les écoles avant la suspension des cours

Comme beaucoup de monde, Yves Campion a regardé la télé jeudi soir pour écouter les annonces de la Première ministre Sophie Wilmès. Vendredi matin, en arrivant dans son école fondamentale du Sacré-Coeur, à Mons il n'en savait pas beaucoup plus: "On m'a posé beaucoup de questions. Des parents sont interloqués par les mesures et se demandent comment ça va se passer. Beaucoup d'enseignants aussi se demandent ce qu'on va faire avec les enfants qui se présenteront lundi."

Ça devrait être confirmé dans une circulaire ministérielle envoyée à toutes les écoles: lundi, les enfants seront présumés absents. Cela signifie que si vous voulez que votre enfant aille à la garderie organisée, il faudra prévenir la direction de l'école.