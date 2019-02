Mons: une filière "Basket-études" dès le mois de septembre

Sur le plan des autorisations, tout est en ordre. Le "Basket-études" a reçu son feu vert. "Cela se passera au sein de l'Athénée Provincial Jean d'Avesnes, à Mons", confirme Pascal Lafosse, député provincial en charge de l'enseignement secondaire. La filière sera accessible aux techniques de transition. Elle débutera en 3ème année, et pourra se poursuivre jusqu'à la fin des secondaires. "Ensuite, tout reste possible, les jeunes ne doivent pas nécessairement poursuivre le sport de haut niveau".

Les élèves croiseront l'équipe Première sur le parquet de la Mons Arena - © Belga - Virginie Lefour

Pour Thierry Wilquin, le manager général du club, la mise sur pied d'un "Basket-études" est "intéressant au plus haut point". Des partenariats peuvent se nouer, notamment avec le centre de formation du Belfius Mons Hainaut. La qualité de ce sport-études dépendra également de la motivation des élèves. "Le danger, c'est que des jeunes choisissent cette option par dépit". Le manager espère que la filière attirera au contraire des passionnés, prêts à donner le meilleur. Il précise encore qu'il manque un maillon important dans toute cette "chaîne de formation" des futurs grands basketteurs. "Une fois que les jeunes ont 18 ans, ils sont toujours en cours de formation, on peut même dire que tout commence pour eux. Or, ils ne peuvent plus être hébergés à l'internat provincial d'Havré, comme c'était le cas avant. C'est dommage, cela pose des problèmes pratiques..."