Mons: une élève de l'Ecole du futur médaille d'or à la finale des Olympiades de Biologie, Chimie, Physique.

Nadia Harim a participé à la grande finale des Olympiades de Biologie - Chimie – Physique dont la proclamation s'est déroulée le 15 mai dernier. Inscrite depuis la 1ère année secondaire à l' École du Futur, rue des Étampes à Mons, Nadia Harim a terminé 1ère et donc médaille d'or des élèves de 6ème année. Sur les 764 élèves inscrits, 402 (issus de 118 écoles) étaient en sixième.

Suite à sa médaille d'or, la lauréate partira en Hongrie pour l'olympiade internationale qui se déroulera du 14 au 21 juillet. C'est la deuxième fois que l'école du Futur s'illustre à la première place de cette compétition: en 2017, un autre élève de l’école, Lilian Demolin,avait décroché la médaille d'or.

Qu'est-ce que c'est?

Les Olympiades de Biologie - Chimie - Physique sont trois compétitions aux aspects théoriques et pratiques organisées chaque année en biologie, en chimie et en physique, à l’initiative de PROBIO (Association des professeurs de Biologie, asbl), de l’ACLg (Association des Chimistes sortis de l’Université de Liège, asbl) et de l’ABPPC (Association Belge des Professeurs de Physique et de Chimie, asbl).

L'objectif de ces Olympiades est de stimuler l’intérêt pour les sciences et leur enseignement, tout en permettant aux élèves d’appliquer leurs connaissances et leur savoir-faire dans un esprit olympique.