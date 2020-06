Mons: un redémarrage en douceur dans les cafés et restaurants

La première gorgée de bière a toujours une saveur particulière. C'est l'auteur Philippe Delerm qui l'écrit. Et quand on a plus bu en terrasse depuis longtemps, la sensation est encore plus intense. "C'est la première depuis trois mois. Au fût et en terrasse. Et puis on revoit des amis qu'on n'a plus vu depuis des mois et donc c'est très agréable", explique un client attablé au marché aux Herbes, à Mons.

Un peu plus loin, sur la Grand-Place, autre boisson, mais même discours: "Ce petit vin blanc a le goût de l'amitié", sourit une cliente. "C'est la première fois qu'on se retrouve avec ma copine de terrasse depuis le début du confinement. On a plein de choses à se raconter".

Pas de problème pour garder ses distances ce matin. Les terrasses ne sont pas encore prises d'assaut. Mais le personnel est prêt à accueillir plus de monde en toute sécurité. "Il y a des mesures d'hygiène plus strictes. On ne sert qu'aux tables", explique Christian Venant, serveur masqué au Baromètre. "Et les tables sont bien espacées. La Ville nous a permis de nous étendre, ce qui permettra de limiter la casse".

Au restaurant L'Orpheo, la terrasse pourra garder ses vingt-deux places, comme avant la crise sanitaire. "J'ai un arrangement avec les deux commerces voisins. Ils me permettent de placer ma terrasse devant chez eux au soir. Donc ça ne changera pas grand chose. Par contre, parfois, on rajoute des tables en fonction de la demande. Ici, ce ne sera plus possible."

Au café l'Inconnu, le patron Hong Yang Wang et ses employés finissent d'installer la terrasse. Ils attendent maintenant les clients. "Après trois mois de confinement, les gens ont envie de sortir. S'il fait bon, on a confiance, ils reviendront rapidement". Hélas, la météo du jour offre bien quelques rayons de soleil mais aussi quelques bonnes draches qui n'incitent pas à boire un verre en extérieur.

Malgré l'annulation de la ducasse, la braderie montoise est maintenue mais en mode mineur #din s'boutik. En ramenant du monde au centre-ville, la réouverture des bars et des restos pourrait aussi aider les autres commerçants.