Mons: un forain occupé au démontage de la grande roue a fait une chute mortelle

Alors qu'il était occupé au démontage de la grande roue installée sur la Grand-Place, un forain a perdu l'équilibre et est tombé sur le sol. Il est décédé sur place. La victime est Denis Delforge de la société Delforge-events et propriétaire de cette grande attraction appelée "The Wheel".

D'une hauteur de 35 mètres, la roue avait été installée sur la Grand-Place il y a quelques semaines pour le Festival de Printemps. Selon les témoins présents, la victime n'était pas harnachée. C'est un des serveurs d'une terrasse qui a vu le malheureux tomber et a immédiatement prévenu les secours.

Le bourgmestre, Nicolas Martin (PS) s'est rendu sur place. Le Parquet doit descendre sur les lieux.