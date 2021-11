Mons : un nouveau plan de mobilité repensé avec des alternatives à la voiture

Plusieurs axes vont être développés pour lutter contre la congestion du trafic aux heures de pointe et aux abords des écoles. Cela passe par la possibilité d’utiliser des alternatives à la voiture : augmenter la pratique de la marche en rénovant les trottoirs, offrir des itinéraires vélos sécurisés, mais aussi améliorer les lignes de bus. Une liste des aménagements à effectuer a été établie par trois bureaux d’études. L’attention sera portée aussi aux quartiers résidentiels qui deviennent de plus en plus souvent des itinéraires bis renseignés par les applications de navigation. L’objectif est de retrouver des quartiers apaisés en travaillant main dans la main avec les comités de riverains de Hyon, Cuesmes, Flénu et derrière le chemin de la procession à Mons.

Le plan communal de mobilité de Mons n’a plus été revu depuis l’an 2000. Autant dire que les habitudes en matière de mobilité ont beaucoup changé depuis… Le confinement et le télétravail sont passés par là notamment. C’est un peu le dada de l’échevine écolo de la mobilité, Charlotte De Jaer : "un plan de mobilité qui soit ancré dans la réalité et dans notre époque et qui permettent à tous les utilisateurs autres que de la voiture d’avoir des itinéraires sécurisés, fiables et confortables. Cela permet aussi de lutter contre le réchauffement climatique. Le transport est la première source d’émissions de CO2".

Itinéraires de types de transit identifiés © Ville de Mons

Travailler avec les écoles

C’est entre le 15 octobre et le mois de juin, sauf périodes de congés scolaires, que le trafic est le plus important aux heures de pointe. Et c’est encore plus criant aux abords des écoles. Le plan communal de mobilité recommande de travailler sur les heures de cours dans les écoles et à l’université. Un décalage de 15 à 30 minutes a déjà un impact visible sur la saturation des transports. Les entreprises seront aussi associées pour favoriser le télétravail en récompensant ceux qui décalent leurs horaires. On évalue à 40% le nombre de travailleurs qui pourraient arriver plus tard au boulot. Des projets pilotes sont aussi mis en place avec deux écoles secondaires du centre-ville (Saint Stanislas et le Sacré Coeur). En fonction de l’origine des élèves, il s’agit de gérer les déplacements des élèves dès leur inscription à l’école, tout en proposant des aménagements aux abords des écoles.

Focus sur les parkings en centre-ville

"Il n’y a pas de problème d’offre, mais d’utilisation des parkings du centre-ville" : Maxime Pourtois, échevin socialiste, en charge des parkings à la ville de Mons, a compté 5000 places actuellement dont 2000 gratuites. Il souhaite qu’il y ait une meilleure rotation des voitures au cœur de la cité : "l’idée, c’est d’avoir des places de parking souvent et rapidement pour toutes les personnes qui veulent s’y stationner. Ce sont souvent les riverains et les employés du centre qui occupent les places toute la journée. Les voitures ventouses bloquent ainsi la place de 12 autres voitures. Trois zones seront délimitées : dans l’hypercentre, le système "Shop and drive" permet le stationnement gratuit durant 30 minutes. 110 places sont réservées actuellement ; elles devraient passer à 220 en 2022. Ce sera payant ensuite. Des zones tampons accueilleront aussi les voitures pour une période de 3h30 maximum et les boulevards passeront en zone bleue. Des parkings de délestage seront utilisés en dehors du centre : "Il faut mutualiser. Il existe à Mons toute une série de parkings qui sont des parkings de surfaces commerciales, mais aussi des entreprises qui ne sont pas utilisés le week-end par exemple. Il va falloir les cartographier pour en faire des lieux de départs avec des navettes qui rejoignent le centre-ville" précise Maxime Pourtois. Une scan car devrait faire son apparition pour contrôler les automobilistes garés en ville.

Toutes ces propositions seront présentées au Conseil Communal de Mons ce 17 novembre. Ils seront soumis à une enquête publique entre le 29 novembre et le 15 janvier. Des réunions d’information destinées aux citoyens seront également prévues.