Mons : un mois de fouilles au lieu de deux dans les ruines de l'abbaye du Val des Écoliers

On n’en voyait plus que la tour de l’ancienne église, à Mons. Mais l’abbaye du Val des Ecoliers, c’était aussi des ruines, plus discrètes, car elles sommeillaient sous la dalle de l’ancien centre de tri postal, rue André Masquelier. Depuis début avril, les murs et les sols de l’ancien monastère actif du 13e au 18e siècle ont été mis au jour. Corentin Massart codirige les fouilles menées par une équipe de dix personnes : "Ici, on est dans une partie du cloître. Le reste se trouve sous la route. À côté, vous avez le réfectoire et son sol de briques 'en épi', qui remonte peut-être au 16e siècle. Et plus loin, des espaces en partie dédiés à la cuisine."

Ces ruines sont nettoyées, photographiées, enregistrées et fouillées. "On détruit des morceaux de murs pour les analyser. On fait des sondages dans le sol pour chercher d’anciennes couches éventuelles de bâti. On recherche dans la terre des pièces de céramiques qui peuvent nous aider à dater les périodes…" Tout ça en un temps limité : le chantier se terminera vendredi et aura duré un mois. "L’entrepreneur coopère. Il met à notre disposition ses pelleteuses quand on doit retirer une grande quantité de terre. Et il nous laissera travailler encore un peu la semaine prochaine sur certaines parties du chantier".

Est-ce qu’un mois suffit ?

Une convention signée entre le Service public de Wallonie et le promoteur immobilier, Renouv’o SPRL, prévoyait pourtant deux mois de fouilles, à la base. "C’est illégal", déplore Pierre-Emmanuel Lenfant, défenseur du patrimoine. "Si on voulait changer les règles et réduire le chantier à un mois, il fallait faire un avenant à cette convention". Selon lui, deux mois, c’était déjà peu vu la richesse du site. "De nombreux professionnels estimaient qu’une période de six mois aurait dû être prévue pour mener les opérations archéologiques dans de bonnes conditions."