Mons : un GPS à l’accent borain pour sensibiliser aux dangers de la route

Le Borain du coin, c’est Mike Mike , star de Facebook dans la région depuis le confinement. "C’est vraiment un grand monsieur. Il a beaucoup de succès dans la région. Mike Mike a débarqué chez nous et on s’est franchement bien marrés ! En l’espace de 24 heures, on a eu 5000 téléchargements !".

Après l’affaire Bertrand Caroy (le célèbre inspecteur de police a porté plainte contre la brasserie pour avoir utilisé son image sur l’étiquette d’une bière, ndlr) qui l’a secoué ces dernièrement, la brasserie boraine fait encore parler d’elle. Si son initiative paraît humoristique, le but est très sérieux : sensibiliser à une conduite responsable sur la route. "À la base, bien avant qu’on nous traîne devant les tribunaux, on voulait proposer à Bertrand Caroy de faire les voix. Certes, on fait de la pinte et on aime s’amuser, mais on sait aussi qu’on peut jouer un rôle social, comme alerter sur les dangers de la route. On se dit que c’est une belle action à l’approche des fêtes. On peut dire qu’il y a ceux qui distribuent des porte-clés et ceux qui distribuent des GPS", conclut Cédric Minot en rigolant.

Pour télécharger Waze en borain, il suffit de se rendre sur l’espace MyWaze de l’application ou sur la page Facebook de la brasserie du Borinage. La campagne BOB risque de prendre des accents de Mike Mike sur les routes boraines cette année.