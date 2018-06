Mons: un détenu dénonce son quotidien lié à la grève des gardiens

Cela fait quatre jours ce vendredi que le personnel des prisons est en grève : 80% de grévistes côté flamand et 60% côté francophone et les directions des établissements pénitentiaires doivent composer avec cette situation. Des directions qui font comme elles peuvent, la police en renfort également, mais à Mons un détenu dénonce la situation "On a eu une douche cette semaine, aujourd’hui on devait en avoir une aussi, on ne l’a pas eue faute de gardiens. On a eu un préau de trois heures depuis mardi. Ce vendredi cela commence à chauffer, ça tape dans les portes, hier soir aussi. On nous donne le repas du soir et du midi en même temps. Nous n’avons pas non plus de visites. Pour moi, c’est une chance d’avoir un téléphone, cela me permet d’appeler ma famille et d’avoir des nouvelles mais pour ceux qui n’ont pas de téléphone impossible d’avoir des contacts avec la famille. Bon je ne vais pas mentir, ils font leur maximum ici mais bon avec la situation ils ne peuvent pas nous sortir…"