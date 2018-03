Mons: Un concours de ponts en spaghetti pour faire connaisance avec la haute école

Des élèves de cinquième et de rhéto de trois écoles secondaires hennuyères ont participé à un concours de construction de ponts ce mardi 13 mars. C'est la HELHA (Haute école Louvain en Hainaut) qui l'organisait. Principe de l'épreuve: construire un pont composé de pâtes et de colle. Le tout ne devant pas dépasser un kilo. Un pont léger mais en mesure de supporter une charge. Une fois construit, il est testé afin de mesurer sa résistance. Construire un tel pont, c'est imaginer un modèle, le dessiner, calculer son poids et ses caractéristiques. Un vrai problème de math, de physique et de construction. Mais à voir les visages concentrés, les rires et l'excitation pour réaliser le projet, on est loin de l'exercice rébarbatif... Pourquoi des pâtes? La réponse est simple et elle vient de l’organisateur de la journée, Julien Chantry, professeur à la HELHA: "c'est léger, accessible et ça colle bien".

Sur les tables du restaurant de la HELHA, c'était donc festival de pâte et ballet de pistolet à colle. Les modèles de ponts sont variés, les équipes très appliquées, le timing serré et bientôt il sera temps de peser et de tester les ponts pour désigner le vainqueur.