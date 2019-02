Mons: un coach voyage pour vous aider à réserver vos prochaines vacances

Ce mercredi, nous le rencontrons chez des clients à Tertre. Nolan et Julie adorent voyager. D'habitude, ils réservent eux-même leurs vols et leur logement sur internet. Mais l'année passée, à Bali, leur réservation d'hôtels a connu des couacs. Alors pour leur voyage de noces, ils avaient envie de se faire conseiller... sans pour autant vouloir franchir la porte d'une agence. Ecoutez notre reportage audio.

Europe ? Asie ? Amérique ? Quelles seront vos prochaines vacances ? Et comment les réserverez-vous ? En ligne ou via une agence ? Une troisième voie existe... A Mons, Lionel Gofflot s'est lancé il y a trois mois comme coach de voyage. Une activité complémentaire à son job, "qui n'a rien à voir", dans une administration. Lionel a déjà coaché une quinzaine de clients.

Après avoir évalué plusieurs options par téléphone avec leur coach, les futurs mariés ont pris la décision de partir donc aux Maldives en formule all inclusive. Pour finaliser la commande, Lionel se rend chez les clients et les aide à réserver le vol et l'hôtel en ligne. Pour ce service, et quelques conseils pratiques il ne prend pas de commission, mais il facture un forfait.

Une différence de responsabilité

Cela va de 50 euros pour un city-trip et ça monte jusqu'à 200 euros pour un circuit organisé. Selon deux agences de voyage que nous avons contactées, les "coachs voyage" ne sont pas des concurrents directs. Car le service proposé n'est pas le même. En cas de pépin sur place, l'agence a l'obligation de porter assistance aux vacanciers et de rembourser les clients si nécessaire, même si le fournisseur est insolvable. Le coach voyage, lui, n'est pas tenu par le service après-vente.