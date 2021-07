Mons : trois sculptures d' Arne Quinze ont été posées sur la grand-place

Dans le cadre de l’exposition "My Secret Garden", qui présente depuis le 29 mai au BAM des œuvres de l’artiste Arne Quinze, trois sculptures ont été installées cette semaine sur la Grand-Place de Mons et une devant le Musée des Beaux-Arts.

La sculpture "Mono no aware" (2020) est celle qui est installée sur le parvis niveau 1 du BAM, juste devant l’accueil. Les trois autres, celles de la Grand-Place, sont baptisées "Cardamine", "Centaurea" et "Vinca". D’un poids estimé à près de deux tonnes pour certaines d’entre elles, ces sculptures sont toutes en tôle d’aluminium peinte.

L’exposition "My Secret Garden" retrace le parcours d’artiste d’Arne Quinze en présentant une sélection d’œuvres de ces 25 dernières années qui traduisent la relation entre nature et culture. L’artiste s’est toujours immiscé dans l’univers des villes dans lesquelles il évolue “Depuis les murs froids et aseptisés de la maternité, jusqu’à l’enceinte de l’école ou du travail, nous vivons en vases clos", estime Arne Quinze. "Nous devons réinventer notre rapport à l’espace public et réactiver la nature et sa diversité dans celui de la ville.” Dessins et esquisses, maquettes de sculptures réalisées dans le monde entier, grands tableaux impressionnistes, sculptures et installations, "My Secret Garden" présente des œuvres en phase avec le monde végétal.

“Arne Quinze appartient désormais à la Ville. Il était important de lui consacrer une exposition et de dévoiler les multiples facettes d’un artiste plasticien sensible et minutieux afin que son œuvre urbaine n’occulte pas son œuvre muséale" explique Xavier Roland, responsable du Pôle muséal de la Ville de Mons et directeur du BAM.

L’exposition "My Secret Garden" restera visible jusqu’au dimanche 29 août.