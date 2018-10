Attention, si vous devez prendre le train ce midi entre Mons et La Louviere-Sud, la circulation ferroviaire est interrompue.

Les trains IC (Mons - Liège-Saint-Lambert) roulent entre La-Louviere-Sud et Liège-Saint-Lambert.

Les trains L (Mons - La-Louviere-Sud) sont supprimés.

Les trains IC (Namur - Tournai) sont détournés via Soignies entre Mons et La-Louviere-Sud.