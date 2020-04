Mons Tournai : Déjà plus de 5000 PV pour "infractions covid-19"

Les mesures prises pendant cette période de confinement ne sont toujours pas respectées par certains. De nombreuses infractions ont déjà fait l’objet d’un PV. Résultat : les parquets et tribunaux sont débordés.

Des PV, des PV, encore des PV…

Les piles de dossier n’en finissent plus de grandir autour de Frédéric Bariseau, subsitut du procureur du roi de Tournai. "La police a déjà dressé plus de 5000 procès-verbaux, un tiers nous est déjà parvenu". Quelles sont les infractions les plus fréquentes ? "Ce sont surtout des infractions à l’interdiction de rassemblement. Ensuite, des infractions liées à des demandes de fermetures. Troisième type d’infractions qui reviennent régulièrement : celles en matière d’interdiction de déplacements".

"Il va y avoir un boom de dossiers"

Depuis un mois, 70 audiences ont déjà été suspendues, poursuit Christian Henri, le procureur du roi de Mons. "Cela correspond à grosso modo 700 jugements qui ne seront pas rendus dans les temps. Ces audiences devront être refixées dès que possible". Le problème c’est qu’il risque d’y avoir de fameux embouteillages "à la reprise". "Nous allons devoir gérer les retards accumulés pendant toutes ces semaines de confinement. Les urgences qui nous sont parvenues. Et les dossiers covid-19. Bien sûr, nous allons proposer des transactions. Mais des personnes ne paieront pas. Il y aura aussi les récidivistes, multirécidivistes que nous devrons amener devant le tribunal. Bref, il va y avoir un 'boom' de dossiers, une explosion des audiences. En espérant qu’il n’y ait pas trop d’inflammation au niveau de la criminalité ordinaire ! Sinon les priorités vont se bousculer… Le choc de tous ces dossiers sera très difficile à gérer".

Un beau casse-tête en perspective, pour des parquets et tribunaux déjà en sous-effectif.