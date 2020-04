Mons: signature d'une convention de donation entre les époux Duesberg et la ville

Les époux Duesberg ont signé une convention de donation avec la ville de Mons. Quelque 4.000 objets de la collection du Musée "Duesberg" rejoignent ainsi le patrimoine montois, ont indiqué vendredi les autorités communales de Mons par communiqué.

Le baron et la baronne François Duesberg font don à la ville de Mons des pièces exceptionnelles, notamment une collection de pendules, des bronzes dorés français, des porcelaines, des orfèvreries et des objets précieux de l'épopée Napoléonienne, sur lesquelles le "Musée des Arts Décoratifs François Duesberg" a bâti sa renommée internationale.

Le musée, installé depuis 1994 dans l'ancien bâtiment de la Banque Nationale, en face de la Collégiale Sainte-Waudru de Mons, est l'un des fleurons touristiques du pays: le Guide Michelin, notamment, lui attribue trois fois deux étoiles, pour sa qualité globale, pour son "extraordinaire collection de pendules" et pour sa "merveilleuse collection de porcelaines". "Le musée s'affirme comme un lieu unique à vocation hautement multiculturelle, humaniste et didactique", ont indiqué les autorités montoises. "La convention ainsi signée permettra que la collection complète demeure à Mons et continue de faire rayonner la ville."