Mons: Richard Miller (Mons en Mieux) quitte le Conseil Communal pour un projet culturel

Richard Miller (Mons en mieux) a annoncé ce mardi après-midi son désir de démissionner de son poste de conseiller communal de Mons.

"Ma décision résulte d’un choix personnel et ne constitue ni n’exprime en rien une critique à l’égard du fonctionnement et de l’action du Conseil Communal que tu présides, s’empresse d’emblée de préciser Richard Miller dans la lettre qu’il adresse au bourgmestre Nicolas Martin (PS).

Le démissionnaire poursuit en affirmant que son départ n’est pas non plus "une prise de distance vis-à-vis de mon groupe politique communal Mons en Mieux (…) mais "simplement, après vingt années au sein du Conseil Communal, dont six en tant qu’échevin des finances, je considère que mon apport à la ville de Mons doit prendre une autre direction".

La Culture a toujours été son dada

Et après avoir rappelé son attachement à la culture -il aurait souhaité exercer les fonctions d’échevin de la Culture au sein du nouveau Collège- Richard Miller a annoncé qu’il va s’atteler à un nouveau projet culturel, artistique et littéraire à Mons, via les éditions du CEP (Créations-Europe-Perspectives), une maison qu’il a créée.

Rappelons que parmi les nombreuses fonctions politiques qu’il a exercées, Richard Miller a notamment été ministre de la Culture de la Communauté française de 2000 à 2003, député wallon et membre du Parlement de la Communauté Française (1999-2014), échevin des Finances, du Budget et de l'Emploi de la Ville de Mons (2003-2009) et conseiller communal de 2000 à 2019.

C’est Emmanuel Tondreau, premier suppléant de la liste Mons en Mieux, qui occupera la place laissée vacante par Richard Miller.

Georges-Louis Bouchez candidat à la présidence du MR?

Présent à la conférence de presse, Georges-Louis Bouchez, n' a pas échappé à une question sur sa possible candidature à la présidence du MR. Une question à laquelle le leader de Mons en mieux n' a pas voulu répondre "je ne veux pas jouer au j'y vais, j'y vais pas avant le lancement officiel de l'appel à candidatures".

Le Président du bureau électoral, Richard Miller a par ailleurs indiqué que cet appel à candidatures sera envoyé par courrier ce mercredi 25 septembre et que l'élection sera accessible à tous les membres du MR. Quant au dépouillement, il se tiendra le 12 novembre.

(Vous pouvez écouter l'interview complète de Richard Miller ci-dessous).