Mons: reprise des travaux de la Maison espagnole, ouverture prévue durant l'été

Située en haut de la rue des Clercs, au pied du Beffroi, la Maison espagnole, qui abritait autrefois la Maison de la Presse, deviendra cet été le lieu dédié aux patrimoines UNESCO.

Les travaux commencent dès ce lundi 11 janvier, ils concernent uniquement l’intérieur de la Maison espagnole. Les travaux sont financés à 90% par les Fonds Européens (FEDER) et seront menés par deux entreprises locales en dialogue avec le maître d’ouvrage.

Ces travaux concernent l’aménagement du rez-de-chaussée en espace d’accueil pour les visiteurs curieux de découvrir la richesse des patrimoines UNESCO à Mons et dans la région, espace de conférences et d’animations pour les plus jeunes, workshops, activités organisées en partenariat avec différents opérateurs UNESCO sur le territoire régional et international.

La Maison Espagnole abritera également le nouvel espace accueil du site du Beffroi, ce qui permettra une optimalisation de la gestion des flux de visiteurs. Enfin, un tout nouvel espace de travail destiné aux agents du Pôle Muséal dédiés aux projets UNESCO verra le jour avec tout un étage réhabilité en bureaux et salle de réunion.

Les différents axes de l'action

La région de Mons compte plusieurs patrimoines culturels matériels et immatériels reconnus par l’Unesco : le Beffroi et le savoir-faire des carillonneurs, la Ducasse rituelle de Mons, les Minières néolithiques de Spiennes, le Site du Grand-Hornu et le répertoire bibliographique universel conservé au Mundaneum.

La Maison Unesco renforcera une dynamique présente depuis Mons 2015.

L’action de la maison tournera autour de cinq axes :

- L’accueil du public

- L’Apport d’une aide logistique par la mise à disposition d’espaces de travail et d’échanges.

- Permettre les contacts entre les réseaux, groupes, citoyens, gestionnaires de sites Unesco à Mons ou au-delà.

- Promouvoir et valoriser des initiatives dans les domaines Unesco.

- Donner une visibilité aux actions menées en dialogue avec les différents citoyens, artistes, opérateurs divers.