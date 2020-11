Mons: rentrée en mode "alterné" à St Luc

La cour de l’institut St Luc à Mons était bien vide en ce lundi de rentrée teintée de covid. Après deux semaines de congé (des vacances de Toussaint prolongées), les élèves (à partir de la troisième) étaient deux fois moins nombreux à fréquenter les cours en ce lundi. Et pour cause : St Luc a choisi l’enseignement en alternance, par demi-classes.

Place au groupe A le matin, et le groupe B l’après-midi, avec une inversion des périodes au bout d’une semaine. Ce système, nous explique l’équipe dirigeante, permet d’éviter le décrochage scolaire, il maintient les élèves en classe quotidiennement. Il permet aux étudiants de rester en contacts présentiels avec tous leurs enseignants, ce qui est primordial pour ces élèves de section technique et professionnelle. En outre, comme les élèves sont moins nombreux par classe, le respect des règles sanitaires est plus facile à mettre en place. Les enseignants, eux, pourront donner du travail à effectuer aux élèves, à domicile, pendant la période où ils ne sont pas en classe. Par exemple, des exercices sur la matière vue.

Des avis partagés

Dans la salle des profs, les avis sont divisés. Une enseignante, prof de français, nous détaille pourquoi cette solution est la meilleure dans son cas : " Le fait que les classes soient moins nombreuses, ça va être plus facile pour donner cours. Les élèves qui sont motivés vont pouvoir travailler, puisqu’on les voit tous les jours, on pourra leur donner du travail pour l’après-midi ou la matinée, selon le groupe auquel ils appartiennent. A priori je trouve que c’est une bonne chose ". Et d’ajouter : " Les cours à distance, c’est pas du gâteau. C’est très très compliqué. On a passé des heures à tester " classroom " et on n’a pas encore tout compris (rires) ".

En revanche, pour cette enseignante qui dispense des cours de dessin technique en menuiserie et en construction, scinder les classes en deux n’a pas beaucoup de sens : " On a déjà des petites classes. En fait, j’ai des élèves au nombre de six. Et diviser une classe de six, je trouve ça un peu dommage. J’aurais préféré que mes élèves viennent à six toutes les semaines, plutôt que de rester en autonomie chez eux ".

C’est aussi le souci de ces élèves de quatrième en section artistique (dessin). Il est difficile de suivre ce type de cours à distance, via un ordinateur. " C’est bien, on revoit les gens, on apprend des trucs et si on a des lacunes c’est bien de revenir à l’école. Je suis contente de revenir, juste pour voir les gens autour ". Même si chacun s’accorde à dire qu’il faudra quelques jours d’adaptation.