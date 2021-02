Mons : quatre triporteurs à assistance électrique pour faciliter le travail des cantonniers

Quatre triporteurs, 100% électriques vont désormais sillonner les rues de différentes zones du territoire de Mons. Munis d’un bac à déchets, ces véhicules devraient faciliter le travail des cantonniers qui les conduisent.

Ces engins permettent non seulement de couvrir un périmètre plus important que le chariot à pousser mais également de faciliter l’accès aux zones plus difficilement accessibles aux camionnettes, comme les pistes cyclables ou les sentiers. Avec cette démarche, la ville de Mons indique vouloir lancer un signal à la population et " favoriser des modes de travail de plus en plus respectueux de l’environnement ".

L’électrique pour les contrôleurs aussi

Depuis un peu plus de dix mois, les contrôleurs civils de la Ville se déplacent également avec des vélos à assistance électrique pour surveiller le stationnement, ce qui leur permet de couvrir des zones plus importantes indique la ville de Mons dans son communiqué.

Les déplacements sont optimisés et le gain de temps obtenu permet d’augmenter la fréquence des contrôles, notamment pour les places "achats-minutes", celles qui sont limitées à 30 minutes de stationnement gratuit et qui permettent de faire les courses dans les commerces du centre-ville.

Ces places seraient souvent détournées de leur finalité première et les passages plus fréquents des contrôleurs à vélo électrique, garantiraient, selon la ville de Mons, une meilleure rotation des véhicules qui les utilisent, ce qui était la raison de leur création.