Ils s'appellent Pixel, Phoenix, Paco et Quartz. Ces chiens guides sont arrivés au terme d'une formation d'un an et demi, et peuvent désormais intégrer une nouvelle famille. L'asbl Les Amis des Aveugles forme entre 15 et 20 chiens guides par an, dans ses deux centres de Ghlin et Coxyde. Elle cherche en permanence des familles d'accueil pour les "écoliers" à quatre pattes.

Mons: quatre chiens guides remis à leur maître malvoyant - © Tous droits réservés Applaudissements nourris pour Quartz, le labrador remis à Angelo. Ce Athois, âgé de 47 ans, a dû arrêter son travail dans une boulangerie industrielle suite à d'importants problèmes de vue. Avec Quartz, il reprend goût à la vie. "Je peux recommencer à sortir le soir, à avoir une vie sociale. Ca m'aide à retrouver le moral également". Daniel, un habitant de Flobecq, bénéficie de l'aide de Pixel depuis quelques mois. Elle est timide, mais très efficace. "Elle a appris au cours de sa formation plusieurs circuits. Un circuit pour aller faire les courses, un autre pour aller chercher ma petite fille à l'hôpital", explique Daniel. Le plus difficile pour lui? "Accepter de tranférer le contrôle à Pixel. J'ai moi-même été éducateur canin. C'est moi qui donnait les ordres, qui avait le contrôle. Maintenant je dois accepter de me laisser guider, c'est perturbant!" reconnaît-il.

Stéphanie Demartin - © C Legrand La formation des chiens-guides est particulièrement exigeante. "Les chiots sont sélectionnés rigoureusement auprès d'éleveurs de qualité, lorsqu'ils ont entre 5 et 7 semaines", explique Stéphanie Demartin, directrice du pôle inclusion et qualité de vie. "Il faut des animaux très équilibrés, dont on a pris soin, qui ont eu des contacts avec leur mère. Les chiots rejoignent ensuite une famille d'accueil". A ces bénévoles de socialiser les petites boules de poils. Laure et Willy se sont lancés dans l'expérience, il y a quelques mois, "on n'a pourtant jamais eu de chien. C'est très chouette. Nous sommes pensionnés, nous avons le temps. Nous avons River chez nous en accueil, il a 9 mois. Nous devons le socialiser, prendre de bonnes habitudes dans et hors de la maison, savoir circuler partout où la personne déficiente visuelle sera amenée à circuler".

Laure et Willy, famille d'accueil - © C Legrand "On les emmène partout", poursuit Marie-France. Elle a déjà accueilli 3 chiens en famille d'accueil. "Ils viennent chez le dentiste, au magasin, dans les transports en commun...partout! nous devons les habituer à un maximum d'environnements différents". "C'est un rôle de premier plan", renchérit Stéphanie Demartin, "qui n'est pas toujours de tout repos. Un peu comme on accueille un enfant, il faut l'entourer, lui apprendre les bases, réparer ses petites bêtises, être disponible pour lui et...savoir s'en séparer le moment venu".

Eric Balate revendique des avancées pour les déficients visuels - © C Legrand Vers l'âge d'un an, les chiens reviennent au centre de formation pour y apprendre leur futur métier de chien guide. Tous ne décrocheront pas leur "diplôme de chien guide". Un sur deux est recalé. "Les chiens réformés entament une nouvelle carrière lorsque c'est possible, dans l'assistance aux personnes à mobilité réduite, aux enfants autistes aux adultes polyhandicapés etc". On estime à 25 000 euros la formation d'un chien guide. En 2018, dix de ces "super héros du quotidien" ont été offerts à des déficients visuels, par l'association "Les Amis des Aveugles". Six d'entre eux ont été formés à Coxyde, les quatre autres à Ghlin. Eric Balate, le président de l'association Les Amis des Aveugles, a remis un cahier de revendications au ministre de l'environnement et du bien-être animal, Carlo Di Antonio (Cdh) ainsi qu'au bourgmestre de Mons Nicolas Martin. "Nous voudrions entre autres que Mons devienne une ville pilote en matière de mobilité des personnes handicapées. Pour l'instant, c'est tout l'inverse. Pas facile de se déplacer sur une colline, comme le nom de la ville l'indique! Pourquoi ne pas installer par exemple des feux rouges sonores?" L'association Les Amis des Aveugles existe depuis 1946. Son centre de formation de chiens guides est le plus ancien du royaume.

