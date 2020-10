Mons: prolongation de l'exposition Yann Arthus-Bertrand jusqu'au 13 décembre

Vu le succès rencontré par l’exposition consacrée à l’activiste et artiste international Yann Arthus-Bertrand, Nicolas Martin (PS), le bourgmestre de Mons et l’échevine de la Culture Catherine Houdart (PS), ont pris la décision de prolonger celle-ci jusqu’au dimanche 13 décembre 2020 dans les deux endroits concernés, le parc du Beffroi et la salle Saint-Georges.



Le public aura donc accès durant sept semaines supplémentaires au travail de cet artiste qui témoigne de l’urgence écologique à laquelle notre planète fait face et nous interroge sur le monde que nous allons laisser aux générations futures.



Durant cet été, 25.000 visiteurs se sont rendus jusqu’au parc du Beffroi pour admirer les photos de la terre vue du ciel ainsi qu'à la salle Saint-Georges pour découvrir les nombreux autres projets du militant écologiste.