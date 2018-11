Mons: près de six kilos de drogue et des armes saisis par la police

Les polices de la zone Boraine et de Mons Quévy ont mené l'enquête plusieurs mois, avant d'organiser des perquisitions dans le quartier de la gare de Mons et à Quaregnon, le 31 octobre. Les policiers ont découvert sur place 5,6 kg de cannabis, 108 grammes de cocaïne. Ils ont également saisi une somme de 17040 euros, une kalachnikov, un pistolet et deux véhicules. Trois individus ont été interpellés et placés sous mandat d'arrêt.

L'opération a mobilisé une quinzaine d'enquêteurs au sein du service d'enquête et de recherche ainsi que deux sections des unités d'assistance spécialisée des zones de police de Mons-Quévy et boraine. Un maître-chien de la police fédérale était également présent en renfort.