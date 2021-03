Mons poursuit le développement et l'aménagement de son réseau cyclable

Développer le réseau cyclable à Mons et offrir de meilleures conditions de circulation aux cyclistes, c’est la tâche à laquelle s’est attelée la ville qui précise dans un communiqué que " le marquage de nouvelles pistes cyclables est en cours. Une quinzaine de voiries sont concernées par cette première salve de travaux ". Les trois tronçons cités par la ville sont la connexion vers le halage à la rue Emile Limauge à Ghlin, la liaison vers le halage à la rue du Grand Large et à l’avenue de la Sapinette, la petite connexion entre la piste marquée et la piste de la Rive droite du Canal du Centre.

La ville indique que les voiries concernées par ces nouveaux travaux de marquage lui ont été suggérées par des usagers via les différentes associations cyclistes. "Elles ont été ensuite discutées au sein de la Commission consultative du Vélo mise en place par la Ville de Mons" précise le communiqué.

Le Ghlin Express

De nombreux aménagements concernent le projet de "vétro" ; le Ghlin Express est un itinéraire cyclable balisé reliant la place de Ghlin au centre-ville de Mons. Ce projet avait été mis en place par le collectif "Tous à Vélo" en partenariat avec "Pro Vélo" lors des importants travaux sur la N50 à Ghlin. L’objectif était de mettre en selle les habitants désireux de trouver une alternative rapide et sécurisée à la voiture et au trafic automobile. "Un itinéraire cyclable praticable dans les deux sens et balisé leur a été proposé" poursuit le communiqué.

Le début des travaux de prolongement du Ravel de Cuesmes à Spiennes par la région wallonne et la piste cyclable rue Vilaine et rue des Maraichers, figurent également dans la liste des aménagements en cours pour les usagers des deux roues.