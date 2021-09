Mons : plus de 40 millions d'€ pour changer le visage de la ville

Des bonnes nouvelles comme celle-là, cela n'arrive pas tous les jours. La ville de Mons va investir plus de 40 millions d'euros pour dynamiser certains quartiers défavorisés.

Une manne céleste

La région wallonne a décidé de libérer une enveloppe pour les villes de plus de 50 000 habitants. Mons va donc recevoir 28 562 000 €. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la ville a décidé de compléter ce subside en ajoutant un peu plus de 14 100 000 €. Faites les comptes, on avoisine les 42 700 000 millions €. Un beau petit pactole qui va permettre à l'administration d'avoir les moyens de ses ambitions.

Peau neuve

Cuesmes, Jemappes et le bas de la ville sont les quartiers prioritaires : densément peuplés, ils souffrent aussi d'un désinvestissement du privé. Nicolas Martin explique :"l'objectif, c'est de travailler sur les bases de ces quartiers : égouttage, voirie, bâtiments, mais aussi remettre de l'activité sportive ou sociale pour attirer de nouveaux habitants, des commerçants ainsi que des investisseurs privés." Pour y arriver, plusieurs axes sont privilégiés : la performance énergétique, des nouvelles infrastructures, la diminution des chancres et la création d'espaces verts.

C'est ainsi qu'à Jemappes, le site derrière l'école Notre Dame sera réhabilité en logement, agrémenté d'un espace vert. L'ancien Aldi de Jemappes va également être transformé en poumon urbain: "Une nécessité pour lutter contre les changements climatiques, ce sont des climatiseurs urbains pour les sécheresses ou les inondations, mais aussi pour créer un cadre de vie plus agréable et de qualité pour les citoyens qui habitent ces quartiers" précise Charlotte De Jaer, échevine écolo à Mons.

La Région wallonne devra statuer sur les projets en novembre prochain.