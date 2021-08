Mons: permis annulé pour un lotissement haut de gamme... déjà construit !

"Je vous avoue qu'on est content". Pour Cédric Leturcq, l'arrêt du Conseil d'Etat a un parfum de victoire. "Cela fait plusieurs années que nous nous battons. Que nous entendons 'vous savez, ce projet: il se fera. Avec ou sans vous. Vous risquez juste d'y perdre votre temps, et votre argent".

Coup d'arrêt brutal pour ce projet de 23 appartements très sélect, avec vue sur la Collégiale et le Beffroi. Le Conseil d'Etat, saisi par des riverains, vient d'annuler le permis de bâtir. La victoire de David contre Goliath, estiment les plaignants. L'incertitude demeure quant aux suites de ce projet immobilier.

© C Legrand

Avec d'autres riverains, il s'est mobilisé, à coup de courriers, de réclamations lors de l'enquête publique, de coups de gueule dans la presse. "Personne ne pensait que nous irions jusqu'au bout". Ils ont fini par saisir le Conseil d'Etat. "Et le droit a triomphé. C'est la victoire de David contre Goliath. La preuve, selon moi, que l'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'on a de l'argent et de bonnes relations. Cette demande de permis avait 8 dérogations! C'était la porte ouverte à un tas d'abus!".

Comme un amphithéâtre

Les riverains ont eu gain de cause, soit. Mais entre-temps, les immeubles sont bel et bien construits. "Et ce qu'on dénonçait depuis le début, voilà ce que ça donne", nous montre Cédric Leturcq, depuis son jardin. "Ce pignon, gigantesque. Avec les fenêtres de chambres, d'un living, une grande terrasse qui donnent directement sur notre jardin, nos pièces de vie, notre salle de bain, le dressing...C'est comme si nous étions au milieu d'un amphithéâtre."