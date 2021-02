Mons : c'est officiel, il n'y aura pas de Doudou en 2021

Pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire, les organisateurs et les membres du Collège de la Ville de Mons ont pris la décision de ne pas organiser l’édition 2021 du Doudou. Pas de Doudou cette année donc, ni durant le week-end de la Trinité, ni à un autre moment.

Si à l’unanimité, il a été décidé de faire un trait cette année sur le Doudou ainsi que sur le Petit Doudou, chacun des partenaires a souhaité organiser des moments symboliques et des évocations à l’occasion du week-end de la Trinité, sous réserve du contexte sanitaire. Nicolas Martin (PS), le Bourgmestre, a chargé les équipes de travailler dans ce sens.

Pour soutenir le secteur Horeca montois et fixer des perspectives pour organiser un moment festif et de rassemblement entre Montois et habitants de la région, le Collège communal et les équipes de la Ville envisagent toutefois de renforcer les Fêtes de Wallonie programmées le week-end des 18 et 19 septembre 2021.​ Pour la concrétisation de cet objectif, le Bourgmestre et le Collège communal tablent sur le fait que la campagne de vaccination produise pleinement ses effets d’ici là.