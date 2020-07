Mons: pas de Doudou en 2020, même pas en octobre

Mauvaise nouvelle pour les montois et les amoureux du folklore de la ville, Nicolas Martin (PS), le bourgmestre, a tranché: il n'y aura finalement pas de Doudou en 2020.

Suite à la pandémie, le rendez-vous de juin avait rapidement été supprimé mais la ville avait dans un premier temps laissé entrevoir la tenue des festivités au mois d'octobre.

Mais Nicolas Martin a finalement opté pour une "solution de raison" et fixe le rendez-vous à l'année prochaine. Il n'y aura pas non plus de petit Doudou cette année même si la ville réfléchit à la possibilité d'une activité avec les enfants. Un spectacle est toutefois prévu pour les fêtes de Wallonie.