Mons: la parade du Blackwatch a débuté à 11h00

Le plus ancien régiment écossais du Canada a débuté sa parade à 11h00, heure symbolique de l'Armistice, au départ de l'hôtel de ville de Mons. Les soldats ont défilé dans les rues de la cité du Doudou.

La parade de la libération rassemblera vers 15h00 des troupes des armées belge, canadienne, française et britannique ainsi que des vétérans et une délégation du Shape. Des musiciens et des acteurs en habits d'époque évoqueront la vie des civils et des militaires lors d'une cérémonie en présence des autorités belges et canadiennes.