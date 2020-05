Mons : ouverture très discrète du magasin Primark ce lundi 11 mai

Initialement prévue le 18 mars dernier, l'ouverture du magasin Primark de la Grand-rue à Mons s'est finalement faite en toute discrétion ce lundi matin. Ce n’était en effet pas la foule généralement enregistrée un premier jour devant le seuil de cette enseigne de vêtements bon marché. Normal, car si la direction avait laissé sous-entendre une ouverture cette semaine, elle était restée particulièrement fuyante sur sa date précise.

Les mesures habituelles de distanciation

Dans un communiqué, Primark avait énuméré les mesures de précaution prises pour assurer la distanciation sociale en limitant constamment le nombre de clients autorisés à entrer dans le magasin, en adoptant une signalisation claire, et en prévoyant du personnel de sécurité pour aider à guider les clients dans le magasin de manière à limiter les contacts avec les autres. Une caisse sur deux sera maintenue fermée pour laisser de l'espace entre les clients et les employés et des écrans en plexiglas ont été installés à chaque caisse ouverte.

L’enseigne a également annoncé qu’elle mettrait à disposition des visiteurs un désinfectant pour les mains à l'entrée et sur le lieu de travail. Des masques et des gants sont mis à la disposition des employés qui souhaitent les utiliser.

Enfin question sécurité sanitaire, Primark assure que la fréquence des nettoyages a été augmentée, "en particulier autour des points de contact à haute fréquence tels que les caisses, les escalators, les ascenseurs et les zones réservées aux employés à l'arrière de la maison".

D’une superficie de 2.800 mètres carrés, le magasin s’étend sur deux étages, avec des vêtements et accessoires pour dames, pour hommes et enfants ainsi qu’un département maison.

Au total, 200 personnes ont été recrutées pour travailler dans le département montois de l’enseigne Primark. Le magasin comporte 48 caisses et 60 cabines d’essayage.