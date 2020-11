Mons : Mehdi Semoulin est l'entrepreneur wallon 2020 (Starter Wallonia)

Ce mercredi 18 novembre, les douze Structures d’Accompagnement à l’AutoCréation d’Emploi (SAACE) agréées par la Région Wallonne se rassemblaient pour présenter leur mission commune à travers un évènement digital baptisé Start noW ! Cette première était organisée sur base du plan de relance Get Up Wallonia ! destiné à répondre aux urgences liées à la situation sanitaire.

Durant cette matinée, quatre webinaires, ces réunions interactives de type séminaire réalisées via internet, étaient organisés et, après le vote du public, c’est Mehdi Semoulin, de Magicowl, qui produit des clips et des courts métrages dans la région de Mons, qui a reçu le prix et est devenu l'entrepreneur wallon 2020.