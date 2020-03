Mons : Livres d'activité et manuels scolaires se vendent comme des petits pains

Comment occuper ses enfants, pendant 5 semaines ? Vous êtes nombreux à vous poser la question. Et cela a des répercussions sur les ventes des libraires et des magasins spécialisés. Le client achète "vite fait, bien fait". Confirmation dans deux enseignes du piétonnier montois.

"Vendredi, on peut dire qu’on a été dévalisé, au rayon 'livres scolaires'", nous confie cette vendeuse. "Il reste du stock, mais on a beaucoup plus vendu que d’habitude". Beaucoup de parents se sont également confiés, depuis lors, sur la situation qui leur "tombe dessus". "Ils nous disent ouhlà là, qu’est-ce qu’on va faire, pendant 5 semaines !" Confirmation dans cet autre commerce montois, spécialisé dans les livres de seconde main ou "en déstockage". Ici aussi, certains rayons se vident plus que d’autres. "Les clients étaient là avant l’ouverture. Ils ont acheté en 30 secondes, alors que d’habitude ils restent 15, 20 minutes. Ils prennent surtout des romans, pour adultes ou pour enfants, et des livres d’activité". Bricolage, activités manuelles, dessin… Voilà ce que les clients semblent vouloir faire avec leurs enfants, dans les prochaines semaines. Toute la journée, le commerçant a adopté une nouvelle "routine" pour maintenir un maximum d’hygiène dans ses rayons. "Toutes les deux heures, je désinfecte toutes les couvertures de livres – pour les livres apparents". Il désinfecte aussi le matériel Bancontact, après chaque utilisation. Lui préférerait fermer plutôt que de vendre dans de telles conditions. "Ça n’a pas de sens ! Si on doit fermer le week-end, pourquoi ouvrir la semaine ? En plus, on ne vend que la première demi-heure. Ensuite, plus rien. Le piétonnier est vide".