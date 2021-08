Mons : les universités de la ville s’agrandissent

La rentrée académique arrive à grands pas et elle s’accompagnera du retour des étudiants en ville. De plus en plus d’étudiants choisissent d’étudier à Mons alors, pour les accueillir, les universités de la ville doivent agrandir leurs infrastructures. "On ne peut pas se permettre d’accueillir nos étudiants dans des situations précaires. Ce qui était un peu le cas. Si on n’avait pas connu le distanciel en réponse à la crise sanitaire, on aurait eu des difficultés à simplement asseoir nos étudiants. C’est une obligation pour nous de tenir compte de cette réalité et d’adapter nos infrastructures", affirme Philippe Mettens, l’administrateur de l’Université de Mons.

Le Rosa Parks en emblème

Pour l’Umons, la première étape des agrandissements prévus est la réhabilitation de l’ancien siège de la banque Fortis en bâtiment à vocation académique. Le building situé à l’avenu Frère Orban censé accueillir des étudiants dès la rentrée 2021-2022 n’ouvrira finalement ses portes qu’en février 2022. "C’est un superbe bâtiment, nous avons gardé le hall d’entrée tel quel. Il nous servira de service d’inscription à l’université. C’est un bâtiment sur sept étages dont nous en utiliserons cinq pour accueillir les écoles de droit et de sciences humaines et sociales. Il y aura un petit amphithéâtre d’une centaine de places et plus d’une dizaine de classes pour accueillir des groupes plus restreints". L’inauguration du Rosa Parks n’est en fait que la première étape d’un important plan d’élargissement des infrastructures de l’Umons. D’ici 2025 l’université montoise compte construire cinq nouveaux amphithéâtres pour un total de 2500 places.

4 images Future salle de classe du bâtiment Rosa Parks en travaux. © Samuël Jude Vue depuis le 7e étage du bâtiment Rosa Parks en travaux. © Samuël Jude Futur étage de restauration du bâtiment Rosa Parks en travaux. © Samuël Jude

Deux unifs, même ambiance

"Du côté de l’Uclouvain Mons, on s’active aussi pour préparer le futur. Au fond du parking, on trouve désormais les fondations d’un nouveau bâtiment multifonction qui verra le jour pour la rentrée 2022. On retrouve deux fonctions majeures à ce bâtiment. Premièrement des logements, il y en a 80. Deuxièmement, une fonction académique. On y trouvera un nouvel auditoire de 60 places et des salles informatiques", affirme David Franzini, le directeur de l’administration Uclouvain en Hainaut. "La création de ce bâtiment va aussi nous permettre de mettre un coin fitness intérieur à disposition des étudiants, ce qui est une nouveauté. Mais aussi d’augmenter le nombre de salles d’études présentes sur le campus". Cet agrandissement du campus, il s’ancre dans une politique bien précise de l’Uclouvain Mons. "Le bâtiment est pensé pour être durable et peu énergivore. Il sera une vitrine de notre campus et de notre politique SMART à travers le choix des matériaux écoresponsables mais aussi toute la dynamique sociale qui naîtra à l’intérieur de ce bâtiment".