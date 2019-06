Mons : les tricots habillent la ville (photos)

La fusée d’Hergé et de son "objectif lune", des lunes suspendues aux arbres du centre-ville et même un cosmonaute dans le Jardin du Mayeur ; pour la deuxième année consécutive l’initiative "Habillons la Ville" envahit les rues de Mons. Cette année, elle offre une plongée dans l’espace aux Montois avec ce thème : la lune !

"Le charme d’Adonis", c’est comme ça que Yasmine Kasbi a décidé d’intituler son œuvre. Une installation en crochet inspirée du célèbre "Tintin objectif lune" d’Hergé. Une œuvre qui lui a demandé entre 150 et 200 heures de travail. Mais quand on aime, on ne compte pas. "J’aime participer à ce type d’initiative d’autant plus si c’est pour embellir la ville. En plus, la fusée de Tintin, c’est quelque chose qui m’a toujours donné envie", explique la Montoise.