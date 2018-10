Mons: les travaux de rénovation du cinéma Plaza débuteront le 5 novembre

Le début des travaux du Plaza Art est prévu pour le 5 novembre. La grille métallique du cinéma Art et Essai de la rue de Nimy à Mons est baissée depuis le mois de mars dernier, quand le bourgmestre a, pour des raisons de sécurité, dû prendre la décision de fermer l'accès au bâtiment.

Le prix des travaux s'élève à 4.600.000 euros et la durée (prévue) du chantier,est de 500 jours calendrier soit un peu plus de deux ans. Le quartier va devoir s'adapter à ces transformations puisque la ville prévoit la fermeture de la rue des Fossés au passage des véhicules et des piétons entre 7H00 et 17H00 en semaine. De même, les emplacements de parking situés rue des Fossés seront condamnés et serviront de zone de stockage.

Quant aux cinéphiles, ils ne sont pas sans rien puisque les séances du Plaza Art sont organisées à l'Auditorium Abel Dubois, situé au rez-de-chaussée du bâtiment de la RTBF sur l'esplanade Anne-Charlotte de Lorraine.