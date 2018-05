Mons: les touristes de Ducasse font le bonheur des commerçants

On vient de loin pour assister aux festivités du Doudou! Cafetiers et restaurateurs se réjouissent de voir débarquer les Chambourlettes et autres touristes de Ducasse.

Nous croisons les premiers sur les marches de Sainte-Waudru, occupés à lire les informations sur la Collégiale. Lisa et Bryan sont Canadiens, et théoriquement en "repérage". Dans quelques semaines, ils emménagent ici, à Mons, pour travailler au Shape. Ils ont choisi ce week-end pour effectuer un petit tour en ville, et découvrir le folklore local. "Nous venons d’Ottawa, au Canada. Nous ne connaissons pas grand chose à la ville, et à ce grand festival qui se tient en ce moment. On nous a dit que c'était énorme, et basé sur des événements religieux. C’est tout ce qu'on sait. Mais il y a énormément de monde!"

Feven vient de Stockholm, en Suède. Cela fait 7 ans qu'elle vit la Ducasse à 300%, entourée d'amis montois. "La première fois, je ne connaissais qu’une personne, et chaque année j’en connais un peu plus!" Entre la jeune femme et le Doudou, on peut parler de coup de foudre..."L’année dernière on réfléchissait à avoir un bébé. Je me suis dit ok je vais tenter d’être enceinte en aout. Hé puis je me suis dit " ah non alors, le bébé va venir pendant le doudou ! " Donc il fallait tomber enceinte un peu plus tôt. Et le bébé est là. Et nous sommes tous ici. C’est son premier doudou, et mon 7ème."

Que pense-t-elle de la Ducasse? "Très familial. 'Family friendly'. C’est étonnant comment les gens peuvent faire la fête, boire, s’amuser, et les enfants sont là, tout autour, tout le monde s’amuse et regarde après tout le monde…C’est étonnant. On dirait qu'il n’y a pas de criminalité ici, vous ne voyez pas beaucoup de police…Dans d’autres villes d’autres festivals vous voyez beaucoup de sécurité, à cause de l’augmentation de la criminalité, des viols, tout ça…ici c’est vraiment très familial".