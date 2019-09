Mons : les toilettes publiques ne font pas l'unanimité

La ville compter racheter un commerce du piétonnier, pour le transformer en "point service". On y trouvera notamment des toilettes gratuites. Dans l’opposition, le groupe "Mons en Mieux" critique le coût des opérations (achat de l’immeuble et travaux). Les autorités montoises se défendent et mettent des chiffres sur la table.

L’immeuble concerné se situe au milieu du piétonnier, au numéro 6 de la Grand’Rue. Il abrite pour l’instant "La Carterie", un commerce que la propriétaire veut déménager dans un endroit plus en vue. Le géomètre-expert estime le bien à 222.000 euros. La ville propose de faire offre, à ce montant, auprès de la propriétaire. Beaucoup trop cher, estime le groupe Mons en Mieux, qui n’hésite pas à parler de toilettes "en or" et de faveur faite à "une commerçante amie du bourgmestre". "Attaques indignes et populistes", s’emporte le bourgmestre Nicolas Martin (PS).

Le coût d’un petit pipi

Charlotte De Jaer, l’échevine de la propreté (Ecolo), préfère lever le voile sur le coût des toilettes publiques. "Installer une sanisette, comme les toilettes que l’on voit à Paris, par exemple, cela coûte entre 115.000 et 150.000 euros. Et vous ne pouvez pas y langer un bébé par exemple car elles sont nettoyées automatiquement à l’eau entre deux passages. Aménager des toilettes dans un bâtiment existant, c’est environ 25.000 euros. Si nous réussissons à installer dans ce bâtiment plusieurs toilettes, accessibles à tous, hommes, femmes, personnes à mobilité réduite. Plus un coin bébé. Un point eau potable. La possibilité de recharger les téléphones portables, peut être des consignes, des informations sur la ville… Tout cela, concentré en un seul point, sera plus avantageux que d’installer une ou deux sanisettes". "Et rappelons que cet immeuble entrera dans le patrimoine de la ville", ajoute Nicolas Martin.

Des prix de vente exorbitants

Dans le cadre du projet de maternité commerciale, la ville poursuit ses rachats d’immeubles dans le piétonnier. Le conseil communal vient de marquer son accord pour le rachat du numéro 68, rue de la Chaussée (l’ancien "Mais il est où le soleil ?", 290.000 hors frais) "Les prix réclamés par les propriétaires, et basés sur des estimations, sont très très élevés", explique Nicolas Martin. "Nous avons deux immeubles pour lesquels on nous demande plus de 700.000 euros. La moyenne se situe autour des 400-450.000 euros par commerce". La maternité commerciale est subsidiée à 90% par les fonds européens FEDER.