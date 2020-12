Mons : les sans-abris vendent des calendriers donnés par une association

C'est une initiative de l'asbl "Les anges de Mons". L'idée : élaborer des calendriers pour les distribuer aux sans domicile fixe. Ces calendriers, les sans-abris les vendent et peuvent garder l'intégralité du fruit de la vente. Chaque calendrier peut être vendu au prix minimum de 5 euros. " L'idée c'est surtout que créer du lien entre les SDF et les passants, ce n'est pas tellement l'argent", nous explique Mohamed Aftouh, fondateur de l'asbl.

Une idée qui plait aux sans-abris montois. Pour eux, c'est une manière de changer le regard des gens. "Les gens te donnent plus facilement. Il y en a qui te donnent de l'argent sans prendre les calendriers", explique Sébastien, qui fait la manche devant un supermarché. "Ca apporte aussi un contact humain. C'est vendre un produit plutôt que de demander une pièce. Je ne suis plus la fille qui fait la manche, je suis la fille des calendriers. Ca change le regard sur la mendicité", explique Véronique, sans domicile fixe.

Tout le monde veut sa photo dans le calendrier

Le projet a été réalisé par et pour les SDF. " On a douze SDF qui ont acceptés de jouer le jeu de prendre des photos et de les partager dans le calendrier. Chaque année, on essaie de changer un peu pour faire plaisir à tout le monde, mais tout le monde veut sa photo dans le calendrier, ça c'est sûr !", explique Mohamed. "Moi je suis au mois d'octobre", dis Sébastien, car il faut le savoir, les mois ne sont pas vraiment choisi au hasard, "ils veulent tous le mois de leur anniversaire, c'est pas toujours facile à gérer", ajoute Mohamed.

C'est la troisième année consécutive que "Les anges de Mons" font cette action, chaque année un peu plus de succès. "On distribuer 10 calendriers par personne par semaine mais parfois on nous appelle plus tôt parce que tout est déjà vendu", explique Mohamed.

Au total, près de 25 sans-abris montois participent à la vente.