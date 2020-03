Mons: les portes du Carrefour des Grands-Prés sont restées fermées ce lundi, le mouvement pourrait se poursuivre

Les grilles du Carrefour des Grands-Prés à Mons sont fermées depuis lundi matin. Les travailleurs ont décidé de se croiser les bras pour marquer leur mécontentement quant à l'organisation du travail dans la grande surface.

La direction n'a pas réagi aux revendications, affirme le syndicat socialiste Setca. La grève pourrait se poursuivre mardi.

"Les travailleurs ne sont pas d'accord avec l'organisation proposée par la direction", a expliqué Bertrand Delplanque, secrétaire syndicat. "Ils demandent davantage de main d'œuvre et des horaires de travail plus cohérents. La direction n'a toujours pas réagi et le blocage pourrait se poursuivre mardi."

Le Carrefour des Grands-Prés à Mons compte quelque 300 travailleurs.