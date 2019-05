Mons: les ossements découverts seront cachés, collectés et enfouis dans un ossuaire

Au départ, il s'agissait d'un petit chantier montois: la reconstruction d'un mur du 12e siècle, partiellement effondré en 1995. Et en excavant des terres en vue du coulage d'une dalle... les ouvriers sont tombé sur un os. Et pas qu'un seul, en réalité. Normal, sur un ancien cimetière. La pelleteuse a continué son oeuvre, mais à un moment donné, il a fallu se rendre à l'évidence. Face à la quantité de crânes, tibias et autres petits ossements découverts... le chantier a été suspendu.

« Il y a des milliers d'ossements », explique Marceline Denis, archéologue de l'Agence wallonne du Patrimoine. « On peut observer six niveaux d'inhumation. Ce cimetière dépendait de la paroisse de Saint-Germain. Il était en fonction du 12e au 18e siècle ».

Des experts sur place jeudi matin

Elle fait partie des experts qui sont venus se rendre compte de la situation sur place, jeudi matin, et aider le maître d'ouvrage - l'immobilière sociale Toit & moi - et l'auteur de projet - l'atelier d'architectes et associés Dupire-François - à trouver une solution.