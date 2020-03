Mons: les nouvELLES Antigone ont donné de la voix sur la grand-Place

Un cri pour affirmer la place des femmes dans l'espace public - 09/03/2020 En cette journée des droits de la femme, une cinquantaine de membres du collectif féministe montois "les nouvELLES Antigone" s’étaient donné rendez-vous sur la grand-place de Mons pour conspuer le patriarcat et ses implications dans la vie quotidienne. "Ça me fait plaisir d’être là parce que je vois que je ne suis pas toute seule, confie cette manifestante, si on continue ainsi on va pouvoir changer les choses, on veut être écoutées. En pratique, cela veut simplement dire être considérées de la même façon que les hommes, on ne veut pas avoir un salaire moins haut qu’un mec, il y a tellement de choses à changer". Et quand on la questionne sur la genèse de son indignation, la réponse fuse "j’ai été éduquée dans cet esprit que je valais moins qu’un homme parce que j’avais des parties génitales différentes, que si je porte une jupe et que j’ai des remarques, c’est normal, c’est parce que je suis une fille, moi j’ai trois frères et ils ont toujours été (considérés comme ndlr) supérieurs à moi". Le collectif avait vu le jour il y a juste un an, au mois de mars 2019, à la veille de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes.