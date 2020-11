Mons: les musées et lieux d'exposition du Pôle Muséal à nouveau accessibles dès ce samedi 5 décembre

Le public pourra à nouveau se rendre dans les musées et les lieux d'exposition du Pôle Muséal de la ville de Mons à partir du samedi 5 décembre. Des mesures particulières seront prises dans le cadre de la crise sanitaire, indiquent ce lundi les autorités montoises.

Toutes les précautions seront prises pour protéger les visiteurs dans le cadre des mesures sanitaires, notamment le port du masque obligatoire, la distanciation sociale, la jauge de public dans les différents lieux d'exposition qui sera déterminée en fonction des surfaces disponibles et de la réalité de terrain, assurent les autorités montoises.

La vente des tickets, avec des tranches horaires par site, se fera toujours en ligne ou par téléphone, afin d'éviter les effets de foule à l'intérieur des bâtiments. Une signalétique informative et de circulation sera mise en place pour éviter le croisement des visiteurs et imposer un sens de visite avec fléchage unidirectionnel. Une signalétique au sol sera également prévue pour le respect de la distanciation de 1,5 mètre dans les zones d'accueil et dans les salles.

La jauge de public en fonction des sites

Chaque site aura une jauge de public bien déterminée selon les m2 disponibles et en fonction de la réalité de terrain :

* Au Beffroi : 15 personnes/heure, avec un temps de visite d’une heure.

* Au Musée du Doudou : 30 personnes/heure, avec un temps de visite d’une 1h30.

* Au BAM : 25 personnes/30 min, avec un temps de visite d’1h30.

* Au MMM : 30 personnes/h, avec un temps de visite d’1h30.

* À l’Artothèque : 15 personnes/h, avec un temps de visite de 45 minutes.

* À la Maison Van Gogh : jauge de 2 personnes ou une famille dans la maison au même moment/heure.

* Pour la Salle Saint-Georges : 20 personnes/h, avec un temps de visite d’une heure.

* Le Trésor : 2 personnes/h avec un temps de visite de 45 minutes

* Les Abattoirs : 25 personnes/h avec un temps de visite de 1 heure

* Le Musée Duesberg : sur rendez-vous.

* Silex : fermeture saisonnière.