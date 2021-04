Mons : les membres du Club de hockey Ascalon vont bénéficier d'une nouvelle infrastructure au Grand-Large

Le Collège Communal montois indique vouloir avancer dans la construction d’une nouvelle infrastructure pour les hockeyeurs du Club Ascalon. Elle prendrait place là où se trouve déjà le club, sur le site des Baudarts, dans le périmètre du Grand-Large.

La construction totale de cette infrastructure sportive est estimée à 2,2 millions d’euros. "La nouvelle répartition de financement du Gouvernement Wallon wallon prévoit une subvention de 60% par Infrasports (La direction des Infrastructures sportives, appelée "Infrasports", a pour mission d’octroyer des subsides aux clubs et pouvoirs locaux pour la construction, la rénovation ou l’acquisition d’infrastructures sportives ndlr), de 30% pour la Ville de Mons soit 696.000 euros", indique la ville dans son communiqué qui précise que "le Club s’est également engagé à intervenir à hauteur de 10% dans le financement de projet".

"Cette décision du Collège Communal permettra au club de hockey de défendre son dossier avec certaines garanties auprès d’Infrasports et solliciter un subside à hauteur de 60% du budget estimé" affirme le Bourgmestre Nicolas Martin (PS). De son côté, Mélanie Ouali (PS), l’Echevine des Sports, a tenu à souligner "la très bonne collaboration entre les acteurs de la Ville de Mons et le Club Ascalon en vue d’aboutir dans ce dossier". Par ailleurs, le bourgmestre et l’échevine indiquent espérer une reprise rapide du sport dans le pays.

La ville de Mons indique enfin que "près de 3000 personnes fréquentent les infrastructures sportives de la ville, au travers d’une soixantaine de clubs sportifs mais aussi d’institutions ou d’écoles".