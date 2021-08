Mons : les DJ’s Afterwork, un avant-goût de week-end le jeudi soir

Quand on arrive sur place, on trouve des agents de sécurité qui comptabilisent les entrées. L’événement est gratuit mais ne peut accueillir que 200 personnes au maximum. Malgré la scène plantée au milieu de l’herbe, ce sont des tables et des chaises que l’on retrouve à la place de la piste de danse. L’événement applique les règles de l’Horeca, ce qui ne décourage pas les travailleurs venus se changer les idées après leur journée. "C’est super sympa de refaire la fête, on en a besoin. Après un an de confinement ça fait vraiment plaisir de voir ses amis et de boire un verre entre nous ", affirme Nathalie venue tester l’événement avec ses proches.

C’est l’envie de fête d’une part mais aussi l’envie d’entendre de la musique en live qui motive l’arrivée des Montois. "C’est tellement cool d’entendre de nouveau un DJ mixer. C’est surtout pour ça et l’aspect événementiel que je suis venu aujourd’hui. Ça fait vraiment plaisir d’être là ce soir même si on doit rester assis ", assure Mickael, membre du Collectif DJ’s venu boire un verre entre amis.