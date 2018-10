Mons: les commerçants dénoncent une récupération politique du départ de H&M

Une cinquantaine de commerçants du centre-ville montois ont signé mercredi une lettre pour dénoncer une récupération politique de l'annonce par la Ville de Mons du départ de l'enseigne H&M du piétonnier en mai 2019. Ils estiment qu'il s'agit d'une "récupération politique". Ils regrettent notamment des propos négatifs sur le centre-ville tenus par certains politiques.

Le départ de la chaîne de magasins de prêt-à-porter H&M du piétonnier montois a été annoncé lundi dans un communiqué de la Ville de Mons. Les instances communales ont notamment indiqué que "face à la crise de beaucoup d'enseignes internationales du textile, la Ville de Mons a fait le choix d'une politique volontariste et de soutien au commerce indépendant et de qualité au centre-ville. Après les 17 ouvertures de nouveaux magasins liées au fonds d'impulsion, la Ville de Mons va continuer à amplifier sa politique de soutien aux indépendants locaux".

Les commerçants du piétonnier montois n'ont pas apprécié la communication des instances montoises. "Ce n'était pas à la Ville d'annoncer cela, mais plutôt à H&M", s'est exclamé Véronique Dethy, commerçante dans le piétonnier de Mons, évoquant la récupération politique du dossier et, notamment, les propos négatifs sur le centre-ville tenus par certains politiques.

"Nous sommes consternés par la récupération politique qui entoure le départ annoncé de l'enseigne H&M, prévu en mai prochain", dénoncent les commerçants du piétonnier montois signataires de la lettre ouverte visant à exprimer leur ras-le-bol et "le négativisme qui entoure" l'axe commercial du centre-ville.

"Nous sommes encore nombreux à y croire et nous continuerons à nous battre", avancent-ils. Pour les commerçants, le départ de H&M "fait suite à des difficultés persistantes de l'enseigne au niveau mondial. Nous sommes soulagés d'apprendre qu'il n'entraînera aucune perte d'emploi pour nos collègues". La chaîne a signalé que les 12 travailleurs de Mons seront réaffectés dans d'autres implantations.

"Contrairement à ce que nous avons pu lire, notre rue n'est pas morte", poursuivent les commerçants qui soulignent les "dizaines d'activités organisées chaque année, en semaine et le week-end, pour attirer les chalands". "Sur ces 11 derniers mois, 17 commerces ont ouvert dans le piétonnier, dont le taux d'occupation se situe dans la moyenne wallonne, à savoir près de 80 %. De nombreux projets sont en cours de réalisation et la mutation du centre se poursuit."

La porte-parole de la chaîne H&M, Marianne Nerinckx, avait indiqué plus tôt dans la semaine l'intention de l'enseigne de développer des magasins plus grands proposant une offre plus large, pointant au passage que l'implantation de Mons est petite et ancienne. "La stratégie d'expansion actuelle de la marque H&M en Belgique et au Luxembourg consiste également à optimiser le portefeuille de ses magasins, afin de pouvoir offrir la meilleure expérience de shopping à ses clients et de garantir une performance à long terme de la marque", a-t-elle poursuivi, précisant que "l'optimisation" implique entre autres la taille des magasins, leur "rafraîchissement", voire des reconstructions, des relocations ou des fermetures.